Крістіна Решетник нагадала, як у вересні під час визволення Балаклії на Харківщині від російських окупантів захисники побачили сиволічний плакат.

Після безсонної ночі та ракетної атаки українці відзначають 209 років від дня народження поета та художника Тараса Шевченка. Дружина телеведучого Григорія Решетника цього дня нагадала про символічне відео, яке було знято українськими захисниками у вересні 2022 року. Його вона зарепостила в Інстаграм.

Зокрема, Христина Решетник нагадала, як у вересні під час визволення Балаклії на Харківщині від російських окупантів українські військові зняли з білборду пропагандистський плакат росіян та знайшли під ним символічний сюрприз – вірш Тараса Шевченка з його портретом.

"Борітеся – поборете, Вам Бог помагає! За вас правда, за вас сила І воля святая!", – говорилось в подписи к плакату.

"Моє відео, яке сьогодні актуальне, як ніколи. Відео з глибоким філософським змістом – обов'язково перегляньте. Сьогодні 209 років з Дня народження Тараса Шевченка. Ось ракетами нас сьогодні сусіди та привітали", - написала Христина Решетник у своїх Сториз і дала посилання на архівне відео із українськими захисниками, яке з'явилося у вересні 2022 року.

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