Співачка Анастасія Приходько здивувала виглядом на новому фото, розповівши про свої нові плани.

Як пише Politeka.net , Анастасія Приходько – відома українська співачка, яка брала участь на Євробаченні. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Приходько і про Фейсбук, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу зірка опублікувала фото, де позувала з актором у німецькій військовій формі.

"Ми тут зібралися на леопарді", - написала Приходько та розповіла, що ухвалила рішення знятися в кіно.

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"Недоречно цей виклад. Настюша, ми боремося з новітнім фашизмом. Не підігруйте ворогові";

"До речі, - супер! Все у стилі тих років";

"тоді треба називати повідомлення правильно, а не зло безглуздо";

"не всі зрозуміють, а ворожі мерзенні пропагандони зроблять із цього репортаж на свою користь. Удачі Вам";

"Припинити дебати! Це фільм! Пам'ятаєте Ва-банк? «Я ніколи більше не одягну цю форму!». Так от. Настя - патріот і добра душа. Не треба маніпулювати. А Леопарди звичайно доведеться зафарбовувати. І ще. Х'юго Босс гівно не шиє! Дай Бог щоб німці зі своєї свідомості викреслили нацизм як виразку! Чого не скажеш про московитів. Ті перейняли естафетну паличку".

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