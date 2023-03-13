Як пише Politeka.net, Анастасія Приходько – відома українська співачка та учасниця "Євробачення". А кілька років тому артистку звали бути суддею проекту Співають всі. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після повномасштабного вторгнення Анастасія почала активно висвітлювати ситуацію у країні у своєму блозі. А цього разу Приходько вирішила показати, чим займається зараз, поділившись кадрами у Фейсбук.

"Починаємо підготовку до зйомок фільму "День коли ми були щасливі" головна героїня фільму Голлівудська зірка Джої Кінг:))) Цікавий досвід, але я хочу в Україну додому:))", - написала Анастасія у публікації.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Ми з нетерпінням чекаємо на прем'єру нового фільму, шановна пані Анастасія!!!!! Ви просто - молодчинка!!!!";

"Як я зрозуміла, Анастасія грає українку. Оскільки що знімалося у Львові і перед цим, Настя написала у коментарі, що вона тут не "фрау", то вважаю, треба подивитися про що мова!!!";

"Клас... Вже видно, що це буде суперовий фільм... Коли приблизно дивитимемося?".

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