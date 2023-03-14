Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка після перемоги у шоу "Холостяк" стала дружиною головного героя проекту Микити Добриніна і народила йому сина, а нещодавно оголосила про розрив із ним, часто радує шанувальників яскравими публікаціями нас на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу блогерка дала можливість фанатам поставити їй запитання та відповіла на них у сторіс.

Так, серед іншого у Даші запитали про фігуру, чи не далеч її буде, коли вона захоче народжувати другу дитину. Потрібно зазначити, що після першої вагітності, коли блогерка набрала зайві кілограми, вона багато працювала над собою. Зараз у Даші приголомшливе рельєфне тіло, якому заздрять багато дівчат.

На це запитання Квіткова відповіла: "Не буде шкода, тому що я вже знаю, як відновитися після пологів, і планую другу вагітність трохи по-іншому вести, але коли ще щось буде".

Також у Даші запитали у сторіс, які квіти вона любить, на що дівчина відповіла просто: "Мені дуже подобаються дельфініуми". До речі, перед цим блогерка виклала у сторіс фото, на якому позує з гарним букетом квітів, правда там без дельфініумів.

Нагадаємо, "Ціню кожну мить": "Холостяк" Добринін після розставання з Квітковою показав, як проводить час з сином.

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