Як пише Politeka.net , Катя Нікітіна – відома українська актриса, яка стала зіркою "Жіночого кварталу". Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після початку повномасштабного вторгнення зайнялася волонтерством, допомагаючи захисникам, за що отримала від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного нагрудний знак. Не забуває Нікітіна і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Катя повідомила про свій відхід на якийсь час.

"Детокс від соцмереж. Хотіла зовсім видалити інстаграм,

але вирішила хоча б просто тиждень не заходити сюди. Тож до зустрічі. Вибираєте слова, перш ніж говорити... Ви бачите, що все, що у вас є, це час?", - написала Катя в публікації.

А до того Нікітіна показала нагороду, яку отримала від Валерія Залужного. Зірка поділилася фото у своєму блозі.

"Маю за честь отримати це посвідчення та нагрудний знак. Дякую всім, хто допомагає в тилу. Обіцяю ніколи не зупинятися. А всім бажаю знаходити в собі сили і продовжувати робити все заради нашої якнайшвидшої перемоги!", - написала Катя.

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