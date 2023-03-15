Популярна українська співачка, актриса та блогерка Анна Трінчер, яка 24 вересня офіційно стала дружиною свого коханого блогера Олександра Волошина, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала незвичайне відео зі свого концерту та заінтригувала новими виступами.
Як видно, у новому ролику Анна знята на сцені, і подекуди це змонтовано, як у сповільненій зйомці, при цьому на тлі звучить не її пісня. Перед камерою зірка з'явилася у вузьких латексних лосинах чорного кольору та короткому топіку з пухнастим декором. Її волосся розпущене і розпатлане, а на обличчі яскравий сценічний макіяж.
У підписі до публікації Трінчер написала: "До нашої зустрічі зовсім небагато. 1 квітня – Львів, 2 квітня – Тернопіль". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:
"Чекаємо".
"Коли Німеччина?".
"Коли Чернівці?".
"Коли Одеса?".
"Ура, я буду в тебе на концерті. Я люблю Тернопіль".
"Дуже хочу побувати на твоїх концертах".
"Неймовірна грація, це шедевр".
"Одужуй скоріше".
"Неймовірна атмосфера!"
"Прекрасна".
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