Популярна українська співачка, актриса та блогерка Анна Трінчер, яка 24 вересня офіційно стала дружиною свого коханого блогера Олександра Волошина, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала незвичайне відео зі свого концерту та заінтригувала новими виступами.

Як видно, у новому ролику Анна знята на сцені, і подекуди це змонтовано, як у сповільненій зйомці, при цьому на тлі звучить не її пісня. Перед камерою зірка з'явилася у вузьких латексних лосинах чорного кольору та короткому топіку з пухнастим декором. Її волосся розпущене і розпатлане, а на обличчі яскравий сценічний макіяж.

У підписі до публікації Трінчер написала: "До нашої зустрічі зовсім небагато. 1 квітня – Львів, 2 квітня – Тернопіль". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Чекаємо".

"Коли Німеччина?".

"Коли Чернівці?".

"Коли Одеса?".

"Ура, я буду в тебе на концерті. Я люблю Тернопіль".

"Дуже хочу побувати на твоїх концертах".

"Неймовірна грація, це шедевр".

"Одужуй скоріше".

"Неймовірна атмосфера!"

"Прекрасна".

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