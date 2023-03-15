Як розповіла Оля Полякова , вона давно та плідно співпрацює із захисником у рамках різних благодійних проектів.

Українська співачка Оля Полякова поділилася подробицями своєї співпраці з колишнім військовополоненим, захисником Маріуполя та морським піхотинцем Михайлом Діановим. Більш детальніше про це вона розповіла в Інстаграм та поділилася спільним знімкам із захисником Маріуполя.

Коли Михайло Діанов повернувся з російського полону, йому потрібна була операція на руці, українці задонатили йому 400 тисяч гривень. Однак йому сплатили операцію, тому всі зібрані гроші він направив на благодійний проект.

Як розповіла Оля Полякова , вона давно та плідно співпрацює із захисником у рамках різних благодійних проектів. І він не зміг стояти осторонь подальшої долі маленьких українців, тож вирішив підтримати дітей, про яких співачка, дбає з осені минулого року.

"Він розуміє, що ці діти будуватимуть нову Україну і стануть основою світлого майбутнього нашої держави. Завдяки перерахованим Михайлом коштам усі діти благодійного проекту "Дитинство без війни" протягом півроку будуть своєчасно отримувати якісну медичну допомогу та додаткове обстеження. Михайле, в який раз щиро дякую тобі за велике добре серце!", - захопилася Оля Полякова.

Нагадаємо, що Оля Полякова з Грузії обнадіяла українців.

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