На своїй сторінці в Instagram екс-дружина боксера В'ячеслава Узелкова розкрила важливі правила харчування весною.

"Після складної зими наш організм потребує турботи. Найкращим подарунком для нього буде правильне харчування з щоденною дозою вітамінів та інших корисних речовин. Найголовніше правило весняного харчування - не обмеження, а розширення вашого раціону", — пише Марина Боржемська.

Продукти, які ви вживали взимку (морква, буряк, капуста, різні заморожені овочі), продовжуйте готувати й надалі. Але весною старайтесь додавати до раціону свіжу зелень, яка скоро почне з’являтись (наприклад, додавайте черемшу, молоду цибулю, щавель, петрушку, кріп, кропиву).

Також, за словами експертки "Зважені та щасливі", зараз не завадять складні вуглеводи, які містить гречка, овочі, неочищений коричневий рис. Не відмовляйтесь від круп, бобових, цільнозернового хлібу.

"Вашими вірними друзями лишаються горішки, насіння та сухофрукти, поки не з’явились сезонні свіжі фрукти. А ще додавайте до харчування олії холодного віджиму. Джерелом вітамінів та основою імунітету є всім відомі продукти: м’ясо птиці, яйця, тверді сири. Зимою та ранньою весною імунітет може погіршитися через дефіцит вітаміну Д. Їжте більше риби: лососю, тунцю, сардини тощо. Також зверніть увагу на риб’ячий жир в капсулах", — наголосила тренерка.

Вона також радить готувати смузі з додаванням шпинату, в основі яких - овочі, зелень, фрукти. Корисним є березовий сік, який нормалізує холестерин та містить багато вітамінів. А ось вживання алкоголю, трансжирів, цукру, газованих напоїв, надмірної кількості солі, білого хліба варто обмежити.

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