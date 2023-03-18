Противники майже повністю зруйнували ресторан, а вибуховою хвилею у 9-ти будинках зараз вибито 240 вікон та 7 дверей.

Як відомо, окупанти вдарили по одному з найкращих та найзатишніших житлових комплексів Запоріжжя. За словами секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва у Телеграм , цієї ночі російські "недолюди вдарили по одному з найкращих і найзатишніших житлових комплексів міста, в якому мирно спали сім'ї з маленькими дітьми".

"Одним ударом ракети рашисти безжально і безглуздо звели нанівець те, що запорожці так довго і так дбайливо створювали для комфортного та зручного життя", - написав Куртєв.

Офіс Генерального прокурора у Фейсбуку опублікував нові деталі після ракетного удару.

Згідно з доповіддю, розпочато досудове розслідування щодо кримінального провадження, пов'язаного з порушеннями законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України), після того, як російські військові, використовуючи ЗРК С-300, завдали удару по Запоріжжю.

Результатом удару стали також руйнування об'єктів критичної інфраструктури та місцевого ресторанно-розважального закладу, а також пошкодження котеджних будинків житлового комплексу, розташованого поряд.

Крім того, ще одна ворожа ракета, яка потрапила до спального району міста, впала на прибудинкову територію, але не розірвалася.

Нагадаємо, кульмінація все ближче - яка зараз ситуація на передовій і в Бахмуті.

Також повідомлялося, що росіяни загнали себе у пастку.

Крім того, Politeka.net писала, що Росія жорстко поплатиться за війну проти України.