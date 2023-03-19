Як пише Politeka.net , Маша Єфросиніна – відома українська телеведуча. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після початку повномасштабного вторгнення зірка зайнялася благодійним фондом на допомогу України. Не забуває Маша і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Єфросиніна відреагувала на ордер путіну.

"Машуля, путіна заарештували заочно. Скажіть щось хороше. Радість така", - написав фанат.

"Ну що тут скажеш: диктатору Каддафі винесли такий вирок, але до арешту свого він не дожив - особистий народ розірвав його на шматочки вже за чотири місяці... У те, що російський народ вчинить так само зі своїм убивцею, я не вірю ... Але не втрачаю надію, що в бункерній ... не за горами інший схожий сценарій попадання до братів Чаушеску, Каддафі та Бен Ладена", - написала розгорнуто Маша у публікації.

Варто зазначити, що путіна звинувачують у геноцидних практиках в Україні через депортацію українських дітей із окупованих територій до Росії.

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