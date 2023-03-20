Популярна українська співачка Аліна Паш, яка була переможницею Національного відбору, але не поїхала представляти Україну на Євробаченні минулого року, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу зірка виклала кумедне відео зі свого імпровізованого концерту просто в автобусі.

Як видно, у ролику Аліна знята під час поїздки в автобусі, а поряд з нею сидить хлопець із гітарою. Звичайно ж, вони не пропустили такої можливості і почали весело грати на гітарі та голосно співати. Виглядає це дуже весело і задерикувато.

При цьому можна помітити, що Паш змінила імідж – тепер замість екзотичних кісок у неї високий недбалий пучок із розпатланими пасмами, а на обличчі лише легкий макіяж.

У підписі до публікації співачка написала: "У Нас був автобус, кілька годин, талановиті люди поруч, та, головне, музика. Як виявилось, цього достатньо, щоб подарувати посмішки військовим в шпиталі, для яких ми виступали. Дякую @sashafillons, що допоміг створити синергію зі слів і музики. Погодься, було класно!".

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