Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя з'явився на відео у військовій формі та на тлі зруйнованої окупантами техніки в Ірпені продекламував рядки "Мій перший вірш, написаний у окопі...".

Видатній українській поетесі Ліні Костенко днями виповнилося 93 роки. На честь важливої ​​дати у житті письменниці соліст гурту "Антитіла" Тарас Тополя прочитав відомий та злободенний вірш поетеси. Відео з'явилося на сторінці популярного гурту в соцмережі Інстаграм.

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя з'явився на відео у військовій формі та на тлі зруйнованої окупантами техніки в Ірпені продекламував рядки "Мій перший вірш, написаний у окопі...". З ним разом вірш зачитала 8-річна актриса Lady Kira.

"З днем ​​народження, Ліно Василівно! Дякуємо за Вашу глибоку і завжди актуальну творчість і бажаємо міцного здоров'я!", - написав Тарас Тополя у підписі до відео.

Користувачі мережі подякували виконавцю за таке прочитання вірша Костенко і також приєдналися до привітань із 93-річчям поетеси: "З днем ​​народження, Ліно Василівно! У саме серце", "Невимовний біль... Кожне слово так сильно", "Такий талант і глибина", "Це було дійсно чудово, щоб побачити. Спасибі Тарас. Спасибі Кіра. Моє серце повно".

Нагадаємо, Тополя з "Антитіла" показав, в яких умовах воюють українські захисники біля Бахмута.

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