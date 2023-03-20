Блогер Даша Квіткова на фото показала, як пустує і спілкується з сином перед камерою фотографа.

Після розриву з ведучим Микитою Добриніним - блогерка Даша Квіткова залишилася жити в будинку під Києвом, який вони збудували разом. Син Лев, якому 1,8 місяця, звісно, ​​з нею. На своїй сторінці у соцмережі Інстаграм щаслива матуся опублікувала нові фото, зроблені разом із хлопчиком.

Даша Квіткова на фото показала, як пустує і спілкується з сином будинку. Дівчина в темній сукні і з розпущеним волоссям стоїть біля стіни, тримаючи малюка на руках. Фото виконані в чорно-білій гамі, а також представлені кольорові та сонячні знімки.

У підписі до знімків Даша Квіткова звернулася до свого синочка з зворушливим повідомленням:

"Ти прийшов у моє життя і перевернув його з ніг на голову, ти показав мені який я можу бути. Інший. Сильною. Сміливою. Відважною. Непідвладною. Ти показав мені, що який би страх переді мною стояв, як би страшно мені не було - я можу дивитися йому прямо в очі і його здолаю... ти показав мені, що я. Щаслива бути твоєю мамою".

Користувачі мережі в коментарях розчулилися малюком і його мамою: "Материнство як нове життя, новий етап для жінки, в якому вона може розкритися в різних аспектах і ти, Даша приклад цієї трансформації і це чудово", "Слова в крапку", "Дуже і дуже гарно, ти чарівна мама.

Нагадаємо, що невдоволена Квіткова зізналася у провальній пластиці та несподіваних наслідках.

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