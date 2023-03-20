Після розриву з ведучим Микитою Добриніним - блогерка Даша Квіткова залишилася жити в будинку під Києвом, який вони збудували разом. Син Лев, якому 1,8 місяця, звісно, з нею. На своїй сторінці у соцмережі Інстаграм щаслива матуся опублікувала нові фото, зроблені разом із хлопчиком.
Даша Квіткова на фото показала, як пустує і спілкується з сином будинку. Дівчина в темній сукні і з розпущеним волоссям стоїть біля стіни, тримаючи малюка на руках. Фото виконані в чорно-білій гамі, а також представлені кольорові та сонячні знімки.
У підписі до знімків Даша Квіткова звернулася до свого синочка з зворушливим повідомленням:
"Ти прийшов у моє життя і перевернув його з ніг на голову, ти показав мені який я можу бути. Інший. Сильною. Сміливою. Відважною. Непідвладною. Ти показав мені, що який би страх переді мною стояв, як би страшно мені не було - я можу дивитися йому прямо в очі і його здолаю... ти показав мені, що я. Щаслива бути твоєю мамою".
Рф відкрила "скриньку Пандори" після збиття американського дрону над Чорним морем: до чого може призвести інцидент
Був вибух: нові подробиці трагедії у навчальному центрі "Десна"
Експерт розповів, що чекати Україні від зустрічі путіна та Сі Цзіньпіна: "Крим переходить на китайський юань..."
Штраф більше 50 тисяч: в Україні готуються посилити покарання за поширене порушення
Роковини анексії Криму: хто "здав" півострів росіянам і чи можна було уникнути окупації
Користувачі мережі в коментарях розчулилися малюком і його мамою: "Материнство як нове життя, новий етап для жінки, в якому вона може розкритися в різних аспектах і ти, Даша приклад цієї трансформації і це чудово", "Слова в крапку", "Дуже і дуже гарно, ти чарівна мама.
Нагадаємо, що невдоволена Квіткова зізналася у провальній пластиці та несподіваних наслідках.
Як повідомляла Politeka, дружина "Холостяка" Квіткова в білизні вразила фігурою після схуднення.
Також Politeka писала, що Квіткова з "Холостяка" показала обличчя зблизька у новій фотосесії.