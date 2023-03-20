Маша Єфросиніна уточнила, що адміністрація мережі видалила її посади про російське вторгнення і злочини президента росії володимира путіна.

Українських знаменитостей постійно блокують у мережі через пости про війну. Ось і популярна телеведуча Маша Єфросиніна поскаржилася на те, що адміністрація Інстаграм постійно блокує її повідомлення та сторіс про війну в Україні. Про це знаменитість розповіла у своїх Сториз.

Вона уточнила, що адміністрація мережі видалила її пости про російське вторгнення і злочини президента росії володимира путіна. Пояснили вони це тим, що нібито пости ведучої - потенційно неприйнятний контент.

При цьому саму телеведучу Машу Єфросинину відправили до "тіньового бану" і її публікації перестали з'являтися у стрічці, їх користувачі мережі просто не бачать. Тому, щоб із нього вийти, потрібно показати активність на сторінці телеведучої в мережі: ставити лайки та писати коментарі під публікаціями Єфросініної.

"Мої попередні сторис тупо знову знесли! Здається, Meta вже просто душить українців просто так, про всяк випадок. Адже після кожного забаненого сторис ти сидиш у "тренчі-невидимці" кілька днів і маєш вимолювати реакції у передплатників! Тому ось вам квіти та синок". ", - написала Маша Єфросиніна і показала фото сина та красивих квіточок.

Нагадаємо, схудла Єфросиніна зізналася, чому неадекватно сприймає себе в дзеркалі.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна поставила на місце українців, які згадали про її маму та сестру з рф.

Також Politeka писала, що Маша Єфросиніна жорстко висловилася про деяких українців.