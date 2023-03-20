Українських знаменитостей постійно блокують у мережі через пости про війну. Ось і популярна телеведуча Маша Єфросиніна поскаржилася на те, що адміністрація Інстаграм постійно блокує її повідомлення та сторіс про війну в Україні. Про це знаменитість розповіла у своїх Сториз.
Вона уточнила, що адміністрація мережі видалила її пости про російське вторгнення і злочини президента росії володимира путіна. Пояснили вони це тим, що нібито пости ведучої - потенційно неприйнятний контент.
При цьому саму телеведучу Машу Єфросинину відправили до "тіньового бану" і її публікації перестали з'являтися у стрічці, їх користувачі мережі просто не бачать. Тому, щоб із нього вийти, потрібно показати активність на сторінці телеведучої в мережі: ставити лайки та писати коментарі під публікаціями Єфросініної.
Рф відкрила "скриньку Пандори" після збиття американського дрону над Чорним морем: до чого може призвести інцидент
Окупанти знову вдарили по житлових будинках, є жертви: перші подробиці трагедії
Штраф більше 50 тисяч: в Україні готуються посилити покарання за поширене порушення
Роковини анексії Криму: хто "здав" півострів росіянам і чи можна було уникнути окупації
Андре Тан з-за кордону несподівано висловився про українців: "Ми з вами навіть не усвідомлюємо..."
"Мої попередні сторис тупо знову знесли! Здається, Meta вже просто душить українців просто так, про всяк випадок. Адже після кожного забаненого сторис ти сидиш у "тренчі-невидимці" кілька днів і маєш вимолювати реакції у передплатників! Тому ось вам квіти та синок". ", - написала Маша Єфросиніна і показала фото сина та красивих квіточок.
Нагадаємо, схудла Єфросиніна зізналася, чому неадекватно сприймає себе в дзеркалі.
Як повідомляла Politeka, Єфросиніна поставила на місце українців, які згадали про її маму та сестру з рф.
Також Politeka писала, що Маша Єфросиніна жорстко висловилася про деяких українців.