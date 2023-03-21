У кадрі Анна Трінчер позувала в чорній спідній білизні, накривши плечі легким халатиком - їй нема чого приховувати, адже вона виглядає неймовірно.

У вересні минулого року співачка Анна Трінчер вийшла заміж за бізнесмена та блогера Олександра Волошина. Чоловік підготував для неї сюрприз та піднявся на крані до дев'ятого поверху, щоб вручити букет червоних троянд для своєї коханої. В Інстаграм-Сторіз Трінчер поділилася кадрами, зробивши знімки з букетами.

Виконавиця опублікувала, як Олександр Волошин піднявся до неї на дев'ятий поверх та подарував букет троянд. Блогер не втрималася та зробила відверті фото у домашній фотосесії. Дівчина позувала в вітальні біля троянд. Спочатку знаменитість повільно підходить до нього, а після цього вдихає аромат квітів.

У кадрі Анна Трінчер позувала в чорній спідній білизні, накривши плечі легким халатиком - їй нема чого приховувати, адже вона виглядає неймовірно. Передплатники могли розглянути шикарне погруддя Трінчер, яке їй зробив пластичний хірург.

Варто зазначити, що співачка неодноразово визнавалася, що з підліткового віку комплексувала через недостатній обсяг у грудях. Груди блогер Анна Трінчер збільшила до третього розміру. І шрам на тілі після операції досі нагадує зірку про хірургічне втручання.

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