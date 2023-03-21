Популярна українська співачка Аліна Паш, яка була переможницею Національного відбору, але не поїхала представляти Україну на Євробаченні минулого року, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так цього разу зірка виклала потужні кадри зі своїх виступів у Кривому Розі, на які вона потрапила спонтанно.

На кадрах можна побачити приголомшливу енергетику на виступах Аліни, видно, що вона викладалася на повну, несучи свою музику людям, які мешкають у прифронтовому місті. Для виступу артистка одягла незвичайний образ із національними мотивами – вишиванку та автентичний камізельку.

У підписі до публікації Паш поділилася своїми враженнями: "16 березня, вечір. Я на репетиції перед туром, вся в справах, аж раптом дзвінок. "Аліно, поїдеш виступати для військових на сході? Виїзд за 2 години!". Вже наступного ранку Ми з іншими артистами виходили з автобусу в Кривому Розі після ночі в дорозі. В місті я була вперше, та побачити його не змогла — 6 концертів за 2 дні. Проте я відчула Кривий Ріг завдяки прекрасним людям, які прийшли на виступи. Я була неймовірно щаслива побачити тепло в Ваших очах. Часом спонтанність веде вірним шляхом, тому що не залишає часу на сумніви. Вдячна долі, вдячна артистам і гостям. Вдячна всім, хто небайдужий".

Нагадаємо, "Фантастична жінка": Квіткова після розриву з Добриніним побешкетувала в ліфті наодинці.

Як повідомляла Politeka, "Життя з яйцями": Єфросиніна зачепила Дьоміна та Біднякова новими фото.

Також Politeka писала, що Великий з "Квартал 95" перетворився на Лукашенка і звернувся до українців із незвичайним проханням: відео.