Дружина ведучого програми "Холостяк" та "Україна має талант" Григорія Решетника регулярно викладає у мережу масу роликів, які записує у своєму будинку. Часто головними героями постів Христини Решетник стають сини пари. Цього разу в Інстаграм вона опублікувала фото зі старшим сином та розповіла про його нове захоплення.

Зокрема старший син Григорія Решетника захопився виробами з картону. Іван уже приніс додому рушницю реальних розмірів, до цього літак "Мрію", гітару, бронетранспортер, танк, броник та шолом для іграшки, динозавра та ще багато всього.

"Для кожної мами її діти – найкращі і коли наш старший Іванко через день приносить такі твори з картону – у мене пропадає мовний дар", – поділилася Христина Решетник.

Крім того, хлопчик захопився кулінарією і записався на спеціальний гурток, тепер він часто балує сім'ю чимось смачненьким.

"З нового року пішов на гурток кулінарії – тепер щопонеділка у нас нові кулінарні шедеври – сьогодні були цукерки рафаелло, до цього – вареники, печені фаршировані яблука", – додала Христина Решетник.

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Як повідомляла Politeka, дружина Решетника похвалилася несподіваним сюрпризом від чоловіка та синів.

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