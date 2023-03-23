Як зазначив Євген Клопотенко, потрібно взяти звичні продукти і вони за його рецептом зможуть смакувати по-іншому.

Куряче філе в особливому соусі стане простим та практичним рішенням для вечері. Особливо якщо подати його з картопляним пюре та зверху полити підливою, яка залишиться після тушіння курячого м'яса. Відомий український кулінар та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко показав на сторінці в Інстаграм рецепт простої вечері з доступних продуктів.

Як зазначив Євген Клопотенко, потрібно взяти звичні продукти і вони за його рецептом зможуть смакувати по-іншому. Ось куряче філе з картопляним пюре – ніби так просто і так звично, але кулінар запропонував зробити з них дещо чудове та нове, недорога та смачна страва.

Інгредієнти:

куряче філе - 1-2 шт.

мелена паприка – 1 ч.л.

часник - 3 зубчики

йогурт - 200 мл

Для гарніру візьміть:

картопля - 3 штуки

молоко - 100 мл

вершкове масло - 50 г

Як приготувати:

1. Куряче філе потрібно нарізати на невеликі кубики, посолити та додати 1 ч.л меленої паприки. Добре перемішати, щоб приправа покрила курочку.

2. Обсмажте м'ясо з обох боків на сковороді з олією.

3. Коли курочка покриється рум'яною скоринкою – додайте зубчики подрібненого часнику та йогурт. Після цього готуйте ще кілька хвилин.

4. Очищену картоплю відваріть до готовності, потовчіть пюре, додайте молоко та вершкове масло. Посоліть до смаку. Готово. Тепер у вас є ніжна домашня страва на вечерю.

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