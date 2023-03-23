Переможниця та суддя кількох сезонів шоу "Мастер Шеф" Ліза Глінська поділилася рецептом швидкої закуски, яка підійде навіть для святкового столу.

Єлизавета Глінська розповіла, як приготувати смачнющу єврейську закуску лише за 10 хвилин.

"Популярна закуска, яка готується швидко і дуже легко і "йде" зі столу на раз-два 😋 Перевірено!😉 ", - радить зірка "Майстер Шеф".

Нам знадобляться такі інгредієнти:

270 г плавленого сиру

2 варених яйця

40-50 г майонезу

2 зубчики часнику (або до смаку)

5-7 г білого хрону

50 г обсмажених волоських горіхів

сіль за смаком

Закуска готується дуже просто. Натріть сир та яйця на дрібній тертці. Видаліть із зубчиків часнику серцевину, щоб прибрати гіркоту і позбутися неприємного запаху після. Видавіть часник у сирно-яєчну масу. Додайте хрін та майонез. Доведіть до смаку сіллю і добре перемішайте. Волоські горіхи подрібніть. Сформуйте з маси кульки та обваляйте їх у горіховій крихті.

Українці в коментарях оцінили рецепт:

"Так, це смачно. Робили схожу страву, тільки без хрону. Треба спробувати ще інакше";

"Ліза, Ви, як завжди, зуміли внести нове в добре практиковане старе! Завжди подаю єврейську закуску в домашніх тарталетках із листкового тіста. Думала, що так найсмачніше, а ні - треба спробувати подати "цукеркою", як у Лізи!".

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