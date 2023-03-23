Єлизавета Глінська розповіла, як приготувати смачнющу єврейську закуску лише за 10 хвилин.

"Популярна закуска, яка готується швидко і дуже легко і "йде" зі столу на раз-два 😋 Перевірено!😉 ", - радить зірка "Майстер Шеф".

Нам знадобляться такі інгредієнти:

  • 270 г плавленого сиру
  • 2 варених яйця
  • 40-50 г майонезу
  • 2 зубчики часнику (або до смаку)
  • 5-7 г білого хрону
  • 50 г обсмажених волоських горіхів
  • сіль за смаком

Закуска готується дуже просто. Натріть сир та яйця на дрібній тертці. Видаліть із зубчиків часнику серцевину, щоб прибрати гіркоту і позбутися неприємного запаху після. Видавіть часник у сирно-яєчну масу. Додайте хрін та майонез. Доведіть до смаку сіллю і добре перемішайте. Волоські горіхи подрібніть. Сформуйте з маси кульки та обваляйте їх у горіховій крихті.

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Українці в коментарях оцінили рецепт:

"Так, це смачно. Робили схожу страву, тільки без хрону. Треба спробувати ще інакше";

"Ліза, Ви, як завжди, зуміли внести нове в добре практиковане старе! Завжди подаю єврейську закуску в домашніх тарталетках із листкового тіста. Думала, що так найсмачніше, а ні - треба спробувати подати "цукеркою", як у Лізи!".

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