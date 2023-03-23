Єлизавета Глінська розповіла, як приготувати смачнющу єврейську закуску лише за 10 хвилин.
"Популярна закуска, яка готується швидко і дуже легко і "йде" зі столу на раз-два 😋 Перевірено!😉 ", - радить зірка "Майстер Шеф".
Нам знадобляться такі інгредієнти:
- 270 г плавленого сиру
- 2 варених яйця
- 40-50 г майонезу
- 2 зубчики часнику (або до смаку)
- 5-7 г білого хрону
- 50 г обсмажених волоських горіхів
- сіль за смаком
Закуска готується дуже просто. Натріть сир та яйця на дрібній тертці. Видаліть із зубчиків часнику серцевину, щоб прибрати гіркоту і позбутися неприємного запаху після. Видавіть часник у сирно-яєчну масу. Додайте хрін та майонез. Доведіть до смаку сіллю і добре перемішайте. Волоські горіхи подрібніть. Сформуйте з маси кульки та обваляйте їх у горіховій крихті.
Рф відкрила "скриньку Пандори" після збиття американського дрону над Чорним морем: до чого може призвести інцидент
Велике горе прийшло в родину відомого нардепа: "Спи спокійно, рідний"
"Майстер Шеф" Клопотенко почав погано себе відчувати після кулінарного експерименту: "Я потім всю ніч..."
Записку, від якої мурашки по шкірі, знайшли на могилі "Да Вінчі": "Навіки присутній"
Тіло знайшли у кімнаті: нове моторошне вбивство сколихнуло Київ
Українці в коментарях оцінили рецепт:
"Так, це смачно. Робили схожу страву, тільки без хрону. Треба спробувати ще інакше";
"Ліза, Ви, як завжди, зуміли внести нове в добре практиковане старе! Завжди подаю єврейську закуску в домашніх тарталетках із листкового тіста. Думала, що так найсмачніше, а ні - треба спробувати подати "цукеркою", як у Лізи!".
Нагадаємо, "Мастер Шеф" Глінська дала рецепт курячих стріпсів, які готуються за 10 хвилин.
Як повідомляла Politeka, "Мастер Шеф" Єлизавета Глінська показала, яку смакоту можна приготувати з гречки.
Також Politeka писала, що Ліза Глінська дала рецепт простої та смачної страви для всієї родини.