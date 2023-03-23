Відома актриса Ксенія Мішина поділилася спекотними кадрами, на яких згорнула ідеальним тілом та отримала жорстку критику.

Популярна українська актриса Ксенія Мішина, яка була героїнею першого сезону реаліті-шоу "Холостячка", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу актриса опублікувала гарячі і навіть надто відверті кадри, проте замість похвали отримала критику.

Як видно, на нових фотографіях Ксенія зафіксована у темряві, вона змінює пози, у всій красі демонструючи розкішне підтягнуте тіло, яке блищить і переливається. Перед камерою вона з'явилася у вузьких шкіряних штанях, трусах та чорному шкіряному топі. Волосся зірки зібрано в елегантну зачіску, а на обличчі легкий макіяж та впевнений вигляд.

У підписі до публікації Мішина заявила, що вибір між бургером та авокадо кожен робить для себе сам. Тим часом у коментарях розгорілася справжня дискусія, доки одні користувачі нахвалюють актрису, інші безжально її критикують.

"Ксю, поверни свою жіночність, будь ласка. Ти була такою романтичною, ніжною, жіночною, природна краса, а тепер все це зникло".

"Коли йде війна, саме час виставлять такі фото".

"Як дивитися на ці фото нашим захисникам, що залишилися без рук, без ніг. Включайте трохи свої мізки, невже зараз такий час виставляти?"

"Ну ні, це занадто. Виглядає, як копчене філе. При всій повазі до вас, Ксенія".

"Раніше було краще, а це насправді – анорексія".

"Вже немає тієї ніжності та жіночності".

"Вам не соромно? Ви не в курсі, що у нас війна? Гинуть люди! І тут ви, опа без штанів".

"Два посади поспіль: потрапляння ракети до будинку у Запоріжжі та майже голі фото Мішиної. Мозок не знає, як реагувати на такий контраст".

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