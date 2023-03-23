Відома фітнес-тренер Марина Боржемська, яка приймала участь у шоу "Зважені та щасливі" порадила українцям, як правильно та корисно харчуватися та скинути зайву вагу.

Про це Боржемська написал у себе в Instagram.

Вона радить вживати більше білків, менше вуглеводів та зовсім уникати продуктів, які містять цукор та дріжджі. Також дуже важливо отримувати потрібні вітаміни та мікроелементи.

Марина Боржемська запропонувала свій варіант "не дієти" для зменшення ваги.

Серед головних порад:

1 Не обмеження, а розширення раціону.

2 Продовжуйте вживати овочі, які ви їли взимку, і додавайте свіжу зелень.

3 Включайте до харчування складні вуглеводи, крупи, бобові, цільнозерновий хліб.

4 Вживайте горішки, насіння, сухофрукти, олії холодного віджиму.

5 Не забувайте про продукти, що містять рослинний білок: м’ясо птиці, яйця, тверді сири.

6 Споживайте березовий сік, який нормалізує холестерин та містить багато вітамінів.

7 Зверніть увагу на свій рівень вітаміну D, який може погіршитися ранньою весною.

8 Обмежуйте вживання алкоголю, трансжирів, цукру, газованих напоїв, надмірної кількості солі та білого хліба.

9 Споживайте більше риби, зокрема лосося, тунцю, сардин, та риб'ячого жиру в капсулах.

10 Готуйте смузі, в основі яких - овочі, зелень, фрукти, та додавайте шпинат.

Отже, головна порада полягає в тому, що для підтримки імунної системи необхідно споживати здорову їжу та уникати нездорових продуктів. Також важливо звертати увагу на нестачу вітаміну D та споживати продукти, які містять його в достатній кількості. Правильне харчування перед фізичною активністю допомагає зберегти енергію та збільшити продуктивність тренувань. Боржемська вважає, що приймати їжу краще за три години до тренування.



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