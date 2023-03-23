Популярна українська співачка Анна Трінчер, яка восени вийшла заміж за свого коханого блогерша Олександра Волошина, часто ділиться в Instagram яскравими публікаціями та стильними фотосесіями. Так, цього разу зірка виклала у мережі кілька знімків, на яких постала у незвичайному образі, а також розповіла про роботу над концертами, які організовує на початку квітня.
Як видно, на нових фотографіях Анна знята в цікавій локації з неоновим підсвічуванням, вона грайливо позує фотографу. Перед камерою артистка з'явилася у спокусливому образі – на ній темне вбрання з пікантними вирізами, волосся розпущене, а на обличчі яскравий макіяж із незвичайними малюнками.
У підписі до публікації Трінчер написала: "Ксена принцеса-воїн. Знімали відеоряд для сольних концертів у Львові та Тернополі! Готуємось на повну, я хочу щоб усі, хто долучився до цього концерту вийшли з зали в ейфорії, з відчуттям дуже приємного і емоційного. Я і вся моя команда- роблять для цього все! До речі, у Львові залишилось 30 квиточків до СОЛД АУТУ, залітайте, поки є можливість".
Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали лайкати і коментувати нові фото зірки:
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"Нехай Зіна-воїн відпочиває".
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"Дуже сильно чекаємо 1 квітня!".
"Яка ви гарна. Пишаюсь тим, що в Україні стільки цікавих людей".
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