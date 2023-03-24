Ілона Гвоздєва зазначила, що зазвичай, жінки пробують поєднати різні дієти та спорт, але досягти результату не можуть.

Українська танцівниця Ілона Гвоздєва переможниця "Танців зі зірками" не забиває вести свою сторінку в мережі, де мотивує передплатників займатися спортом та дотримуватися правильного харчування. Кілька годин тому на своїй сторінці в Інстаграм вона запостила пост, у якому торкнулася теми швидкого схуднення.

Ілона Гвоздєва зазначила, що зазвичай, жінки намагаються поєднати різні дієти та спорт. Після цього вони одержують швидко бажаний результат і потім не можуть його утримати, і всі втрачені кілограми повертаються. А іноді навіть більше, ніж було до схуднення, та ще й на додачу отримують збій гормонального фону, розлад шлунка та розчарування.

Щоб такого не було, варто дотримуватись головного та безпечного правила у схудненні.

Так Ілона Гвоздьова зазначила, щоб утримати результати після швидкого схуднення, потрібно утримувати свою стандартну кількість калорій та поступово збільшувати інтенсивність тренувань.

"Здорові харчові звички повинні бути невід'ємною частиною життя і як спорт. Коли ви дійсно підійдете до свого схуднення з розумінням і відповідальністю за здоров'я, перші результати ви вже зможете побачити за 3-4 тижні і при чому це може не так яскраво відбиватися на вазі як на загальних об'ємах тіла! Отже, гонку виграє повільний та стійкий!", - додала танцівниця.

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