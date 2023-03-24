Українська танцівниця Ілона Гвоздєва переможниця "Танців зі зірками" не забиває вести свою сторінку в мережі, де мотивує передплатників займатися спортом та дотримуватися правильного харчування. Кілька годин тому на своїй сторінці в Інстаграм вона запостила пост, у якому торкнулася теми швидкого схуднення.
Ілона Гвоздєва зазначила, що зазвичай, жінки намагаються поєднати різні дієти та спорт. Після цього вони одержують швидко бажаний результат і потім не можуть його утримати, і всі втрачені кілограми повертаються. А іноді навіть більше, ніж було до схуднення, та ще й на додачу отримують збій гормонального фону, розлад шлунка та розчарування.
Щоб такого не було, варто дотримуватись головного та безпечного правила у схудненні.
Рф відкрила "скриньку Пандори" після збиття американського дрону над Чорним морем: до чого може призвести інцидент
"Прям в хату залетіло": росіяни вдарили по лікарні і центру Херсона, багато "прильотів"
Пригожин обламав зуби об Бахмут: експерт розповів про нові провали росіян, "вагнерівці" не допоможуть
Стягують сили і хочуть оточити: росіяни активізували наступ на новому напрямку
Сніг повернеться до України, відстрочивши прихід весни: у яких регіонах знову похолодає
Так Ілона Гвоздьова зазначила, щоб утримати результати після швидкого схуднення, потрібно утримувати свою стандартну кількість калорій та поступово збільшувати інтенсивність тренувань.
"Здорові харчові звички повинні бути невід'ємною частиною життя і як спорт. Коли ви дійсно підійдете до свого схуднення з розумінням і відповідальністю за здоров'я, перші результати ви вже зможете побачити за 3-4 тижні і при чому це може не так яскраво відбиватися на вазі як на загальних об'ємах тіла! Отже, гонку виграє повільний та стійкий!", - додала танцівниця.
Нагадаємо, що Ілона Гвоздьова з "Танців зі зірками" вразила рідкісними кадрами з чоловіком.
Також Politeka писала, що Ілона Гвоздьова з "Танців зі зірками" вразила виглядом у мереживній піжамі.
Як Politeka повідомляла, Гвоздьова з "Танців зі зірками" в шкірі вразила українців.