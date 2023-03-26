Цього разу на своїй сторінці в Instagram Євген Клопотенко розповів, як приготувати смачну картопельку з соусом.

"Це божественно. Так, я почав зі спойлера, ви все правильно зрозуміли. Немає сил тягнути інтригу, бо у мене тут страва, яка просто кричить своїм смаком і виглядом, що прийшла весна. Бейбі-картопелька з зеленню. І не просто з зеленню, а з м’ятою. Нічого не питайте, просто спробуйте це поєднання і все зрозумієте", — радить зірка "Мастер Шеф".

Нам знадобляться такі інгредієнти:

дрібна картопля

зелена цибуля

м'ята

сметана

гірчиця зерниста

"Візьміть маленьку картоплю, відваріть її 25-30 хвилин. Подрібніть зелену цибулю та м’яту, змішайте зі сметаною та зернистою гірчицею. Занурюйте картопельку в цей соус і насолоджуйтеся. По пропорціях — орієнтуйтеся на свій смак, бо це ж весняна страва, тут головне натхнення", — пояснив Євген Клопотенко.

Українці в коментарях оцінили рецепт:

"в Італії не могла знайти кріп, італійка порадила спробувати замінити на м’яту! Дійсно додає класну ноту!💚";

"О, в мене як раз вона вдома є. Треба так приготувати. Зазвичай я її запікаю цілою в шкірці зі спеціями, іноді ще з морквою, часником в микрохвильовці 🔥";

"щиро дякую. Зелена цибулька в горщику вже проросла, тож йдемо готувати!".

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