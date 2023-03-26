Цього разу на своїй сторінці в Instagram Євген Клопотенко розповів, як приготувати смачну картопельку з соусом.
"Це божественно. Так, я почав зі спойлера, ви все правильно зрозуміли. Немає сил тягнути інтригу, бо у мене тут страва, яка просто кричить своїм смаком і виглядом, що прийшла весна. Бейбі-картопелька з зеленню. І не просто з зеленню, а з м’ятою. Нічого не питайте, просто спробуйте це поєднання і все зрозумієте", — радить зірка "Мастер Шеф".
Нам знадобляться такі інгредієнти:
- дрібна картопля
- зелена цибуля
- м'ята
- сметана
- гірчиця зерниста
"Візьміть маленьку картоплю, відваріть її 25-30 хвилин. Подрібніть зелену цибулю та м’яту, змішайте зі сметаною та зернистою гірчицею. Занурюйте картопельку в цей соус і насолоджуйтеся. По пропорціях — орієнтуйтеся на свій смак, бо це ж весняна страва, тут головне натхнення", — пояснив Євген Клопотенко.
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Українці в коментарях оцінили рецепт:
"в Італії не могла знайти кріп, італійка порадила спробувати замінити на м’яту! Дійсно додає класну ноту!💚";
"О, в мене як раз вона вдома є. Треба так приготувати. Зазвичай я її запікаю цілою в шкірці зі спеціями, іноді ще з морквою, часником в микрохвильовці 🔥";
"щиро дякую. Зелена цибулька в горщику вже проросла, тож йдемо готувати!".
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