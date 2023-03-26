На своїй сторінці в Instagram ведуча розповіла, що напередодні на Бахмутському напрямку українські сили стримали всі позиції (відео 1 від Жоріна з Азову — щоб подивитися кадри, проскрольте новину до кінця). Як повідомив головнокомандувач Валерій Залужний, українським військам титанічними зусиллями вдалося стабілізувати ситуацію на цьому напрямку. Схожу оцінку дає і британська розвідка – там вбачають виснаження російських сил і негатив від внутрішньої конкуренції. При цьому українська сторона теж понесла важкі втрати - пишуть британці.

Росіяни відмовилися від планів подальшого наступу цієї весни, пише «Блумберг», після того, як російська армія не змогла досягти суттєвих успіхів. Окупанти вирішили зосередитися на стримуванні майбутнього наступу ЗСУ та мобілізації резервів (фото 3).

Авдіївка – ще одна гаряча точка на карті бойових дій. Волонтери вивезли звідти літню пару, яка не мала жодних родичів і 20 років не виїздила за межі міста (відео 4).

Військові в українській формі на лівобережній частині Херсонщині – з великою долею ймовірності є перевдягненими росіянами, які здійснюють там провокації (відео 5).

Компанія «Укренерго» закликала українців не долучатися до акції «година Землі», яка полягає в одночасному вимкнені світла на годину заради демонстрації економії електроенергії, бо кількість виробленої електроенергії має відповідати кількості спожитої, а одночасне вимкнення світла на годину дестабілізує цей процес.

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко зізналася, чому не живе з чоловіком та доньками.

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