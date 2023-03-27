Як пише Politeka.net , Ольга Мартиновська - відома українська шеф-кухар, яка судить проект "Майстер Шеф". А нещодавно зірка після зйомок нового проекту поїхала працювати до Ніцци, де їй навіть знадобилася допомога партнера, якого вона шукала серед українців. При цьому Ольга зізнавалася, що за місяць після переїзду так і не змогла знайти собі постійне житло. Не забуває шеф-кухар і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Ольга вирішила показати, як гуляла вулицею зі своєю новою подружкою.

"Тут вам дякую дякую що допомагаєте збору, ви круті", - написала в сторіс Ольга.

"Так, я стовідсотково не собачниця, у нас були домашні тварини - і коти, і собаки в селі, але знаєте, такі, яких ти ногою штовхнув і все. Зараз у мене нова подружка Матильда, познайомимось і передай привіт. І треба її гуляти "Друзі, тут хотіла вам дуже сильно подякувати за те, що відгукуєтеся і донатіть на моє прохання допомогти купити моєму другу гвинтівку. Вже половина суми зібрана... І мені що півгодини пише один подяки за отримані донати", - зазначила зірка.

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