Цього разу в себе в Instagram Єлизавета Глінська розповіла, як приготувати салат "Коул Слоу".

Беремо такі інгредієнти:

500 г білокачанної капусти

500 г червоної капусти

300 г моркви

1 ч. л. солі

1 ст. л. цукру

150 г домашнього майонезу

1 ст. л. оцту

1 ст. л. медової гірчиці

Спершу приготуйте заправку для салату. Для цього добре перемішайте домашній майонез, гірчицю та оцет.

Наріжте білу і червону капусту, моркву натріть на великій тертці, змішайте. Посоліть, додайте цукор, заправте салат і все перемішайте. Перед подачею дайте салату настоятися, відправивши його в холодильник на 30 хвилин.

Раніше зірка "Мастер Шеф" Ліза Глінська розповіла, як приготувати домашній майонез. Для цього нам знадобляться:

2 жовтка

1 ч. л. гірчиці

300-320 мл рослинної олії

1 ч. л. соку лимона

сіль (за смаком)

100 г білого йогурту чи нежирної сметани

Спершу збийте жовтки з гірчицею. Далі, продовжуючи збивати, додайте лимонний сік, потихеньку влийте 1/2 частину олії, а потім, чергуючи, додавайте невеликими порціями йогурт і половину рослинної олії, що залишилася. Збивайте соус, поки не отримаєте потрібну консистенцію, та доведіть майонез до смаку за допомогою солі та лимонного соку.

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