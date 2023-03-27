Відома співачка Христина Соловій поділилася чарівним фото та розповіла про плани на нові концерти.

Популярна українська співачка Христина Соловій, яка була підопічною Святослава Вакарчука на "Голосі країни", а з початку війни багато гастролює з благодійними концертами, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася чарівним фото та розповіла про свої майбутні концерти.

Як видно, на новій фотографії Христина зображена, мабуть, на одному зі своїх концертів, вона стоїть боком до камери у яскравому червоному освітленні. Перед камерою зірка з'явилася у приталеній темній сукні з відкритим декольте, яке підкреслило витончену фігуру. Її довге волосся завите і акуратно покладене, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Соловій розповіла, що наприкінці квітня та у першій половині травня відбудуться її нові концерти:

"Київ, Черкаси та Кропивницький, дякую Вам! Наступна частина туру розпочнеться вже наприкінці квітня.

28/04 – Ужгород.

29/04 – Мукачево.

14/05 – Новояворовск.

15/05 – Львов.

16/05 – Червоноград.

18/05 – Одесса.

Посилання на квитки в описі профілю. Кошти кожного квитка передано на потреби наших захисників. Українська культура – ​​дуже потужна зброя! До зустрічі!".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"А де Рівне?".

"Концерт у Черкасах вогонь".

"Вам дякую за те, що приїхали до Кропивницького!".

"Черкаси".

"Яка ти хороша".

"Ти прекрасна, Христино!".

"Найкраща".

"Принцеса рудих".

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