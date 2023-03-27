Популярна українська співачка Христина Соловій, яка була підопічною Святослава Вакарчука на "Голосі країни", а з початку війни багато гастролює з благодійними концертами, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася чарівним фото та розповіла про свої майбутні концерти.
Як видно, на новій фотографії Христина зображена, мабуть, на одному зі своїх концертів, вона стоїть боком до камери у яскравому червоному освітленні. Перед камерою зірка з'явилася у приталеній темній сукні з відкритим декольте, яке підкреслило витончену фігуру. Її довге волосся завите і акуратно покладене, а на обличчі легкий макіяж.
У підписі до публікації Соловій розповіла, що наприкінці квітня та у першій половині травня відбудуться її нові концерти:
"Київ, Черкаси та Кропивницький, дякую Вам! Наступна частина туру розпочнеться вже наприкінці квітня.
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28/04 – Ужгород.
29/04 – Мукачево.
14/05 – Новояворовск.
15/05 – Львов.
16/05 – Червоноград.
18/05 – Одесса.
Посилання на квитки в описі профілю. Кошти кожного квитка передано на потреби наших захисників. Українська культура – дуже потужна зброя! До зустрічі!".
Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:
"А де Рівне?".
"Концерт у Черкасах вогонь".
"Вам дякую за те, що приїхали до Кропивницького!".
"Черкаси".
"Яка ти хороша".
"Ти прекрасна, Христино!".
"Найкраща".
"Принцеса рудих".
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