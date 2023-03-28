Популярна українська телеведуча, зірка "1+1" Соломія Вітвіцька, яка з початку війни залишається в Україні та займається різними волонтерськими ініціативами, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала чарівні фото та відео, на яких показала українцям конячку, яку допомагала евакуювати з Донеччини.

Як видно, на нових знімках Соломія знята під час катання на коні, якого звуть Соля. Перед камерою зірка з'явилася у темних лосинах та яскравій рожевій кофті з нецензурним написом на адресу путіна, а на її голові кумедна чорна шапка та стильні сонцезахисні окуляри.

У підписі до публікації Вітвіцька написала: "Кілька годин у @kistruga.stable завжди додають сил і натхнення. А заодно провідали Сольку, котру ми з вами допомагали евакуювати з-під обстрілів на Донеччині… Про наше знайомство з конячкою-переселенкою обов’язково розкажу ще. А завдяки ... всі здалеку бачать мою позицію".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію телеведучої:

"Шалена красуня".

"Ой, страшнувато".

"Гарна спортивка".

"Краса".

"Кращі".

"Коли ти встигаєш все?".

"Коні, які гарні створіння".

"Оу, які яскраві".

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