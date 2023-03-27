Українська реп-виконавиця Alyona Alyona розповіла про проблеми через переказ часу, поділившись у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Alyona Alyona – відома українська реп-виконавиця. Зірка уславилася завдяки своєму першому альбому, пісні з якого стали справжніми хітами. Не забуває артистка і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу зірка опублікувала сторіс, де розповіла про проблеми через час.

"Доброго ранку. Останнім часом погано адаптуюся до переведення годинника", - зізналася артистка.

"Всім доброго ранку. Хочу залишити тут багато місця, щоб ви написали, як ви ось це переживаєте, коли переводять годинник. Бо я - у мене тиждень максимально жорстко адаптація", - розповіла зірка.

"Виявилося, що не одна я так погано переношу переведення годинника. Тримаємося", - написала реперка на другому сторіс.

Фанати підтримали артистку та поділилися своїми проблемами:

"Тільки встаю з ліжка - змінила день і ніч";

"Важко, люблю прокидатися до будильника, а зараз буде пробудження під будильник";

"Дуже важко перебудувати. Ненавиджу ці перші дні у новому часі";

"Тяжко! Ледве сьогодні прокинулася. Ночами йшла на роботу".

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