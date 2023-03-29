Артистка Alyona Alyona зробила колаж із чотирьох своїх відеоробіт та захотіла дізнатися, якій вона подобається більше.

Українська хіп-хоп та реп-виконавиця Alyona Alyona (справжнє ім'я Олена Савраненко) вирішила поспілкуватися зі своїми підписниками та показала в Інстаграм, як вона змінилася за роки своєї творчості. Зокрема від веселих пісеньок вона перейшла до композицій, які озвучують важливі соціальні проблеми.

Так, артистка зробила колаж із чотирьох своїх відеоробіт. До ролика Alyona Alyona увійшла її перша знакова пісня 2018 року "Рибки" (Fishes), наступна робота 2019 року з назвою "Завтра". А також пісні "Стержень" та "Викину з хати сміття" з'явилися в її репертуарі 2020-го та 2022-го років. Остання робота стала криком душі для реп-виконавиці.

"Змінюються часи, змінюється моя творчість, але незмінною залишається любов до музики", - підписала відео Alyona Alyona і запитала, якою вона більше подобається своїм підписникам.

У коментарях багато хто написав, що їм подобається вся творчість артистки і важко вибрати між піснями: "Краща реперка світу! Без жартів!", "Будь-яка, просто справжня", "Та всі роки топ! Ти в кожній пісні викладаєшся", "Ти стаєш тільки краще", "Люблю Ваші пісні, мені подобається все, що ти робиш".

Нагадаємо, Alyona Alyona на емоціях висловилася після втечі відомого коміка за кордон.

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