Популярна українська журналістка та блогерка Раміна Есхакзай, яка днями випустила велике резонансне інтерв'ю зі Світланою Лободою, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина поділилася чарівним фото зі Львова, де показала своїх домашніх улюбленців.
Як видно, на новому знімку Раміна знята в затишній кімнаті з гарним дизайном, вона сидить у кріслі і тримає на руках милих собачок дрібної породи. Перед камерою вона з'явилася в укорочених синіх джинсах, світлому светрі та синій куртці. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі немає макіяжу.
У підписі до публікації Есхакзай написала: "Вчимося з козами балансувати між роботою та особистим життям. У неділю хочу взагалі не брати в руки смартфон. Цими вихідними були у Львові. Професійно кайфує найкраще поки що Моня".
Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію блогерки:
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"Щойно навчитеся балансуванню - діліться лайфхаками".
"Славні песики! Звичайно, треба іноді відпочивати".
"Правильно, іноді відпочивати також треба".
"Раміно, як же пощастило Моне з вами!"
"Я пам'ятаю її трагічну історію. Завжди тішуся її щастям у ваших руках!".
"Які у вас гарні собачки".
"Які гарні".
"Люблю ваші сторіс, а особливо якщо в кадр потрапляють Моня та Сірі".
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