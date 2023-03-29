Популярна українська журналістка та блогерка Раміна Есхакзай, яка днями випустила велике резонансне інтерв'ю зі Світланою Лободою, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина поділилася чарівним фото зі Львова, де показала своїх домашніх улюбленців.

Як видно, на новому знімку Раміна знята в затишній кімнаті з гарним дизайном, вона сидить у кріслі і тримає на руках милих собачок дрібної породи. Перед камерою вона з'явилася в укорочених синіх джинсах, світлому светрі та синій куртці. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі немає макіяжу.

У підписі до публікації Есхакзай написала: "Вчимося з козами балансувати між роботою та особистим життям. У неділю хочу взагалі не брати в руки смартфон. Цими вихідними були у Львові. Професійно кайфує найкраще поки що Моня".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію блогерки:

"Щойно навчитеся балансуванню - діліться лайфхаками".

"Славні песики! Звичайно, треба іноді відпочивати".

"Правильно, іноді відпочивати також треба".

"Раміно, як же пощастило Моне з вами!"

"Я пам'ятаю її трагічну історію. Завжди тішуся її щастям у ваших руках!".

"Які у вас гарні собачки".

"Які гарні".

"Люблю ваші сторіс, а особливо якщо в кадр потрапляють Моня та Сірі".

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