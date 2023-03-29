Відома фітнес-тренер та експерт телешоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська розповіла важливі правила схуднення.

У своєму Instagram у сторіз Марина Боржемська відповіла на питання підписниці, як правильно порахувати необхідну для себе кількість калорій.

“В інтернеті є дуже багато різних формул підрахунків, якими ви можете скористатися. Але хочу зробити акцент, що всі ці підрахунки не мають жодної вагомості. Чому? А тому що кожна людина індивідуальна за своєю активністю, споживанням їжі та її витратністю.

Потрібно навчитися їсти та дотримуватися режиму. Мати побутову та фізичну активність, тоді проблеми із зайвою вагою, а тим паче підрахунком відпадуть”, - написала Боржемська.

Вона повідомила, що рахувати калорії потрібно лише в поодиноких випадках, людям які мають проблеми зі здоров'ям. А ще професійним спортсменам.

“Не рахуйте, а підходьте з розумом, до того що у вас в раціоні”, - наголосила Марина Боржемська.

Також вона порадила звернути увагу на фрукти та ранні ягоди.

Раніше вона давала головні поради у харчування навесні. Для підтримки імунної системи необхідно звертати увагу на нестачу вітаміну D та споживати продукти, які містять його в достатній кількості.

Також Марина Боржемська радить вживати більше білків, менше вуглеводів та уникати продуктів, які містять цукор та дріжджі.



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