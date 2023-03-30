Катерина Репяхова, дружина співака Віктора Павлика, розповіла в інтерв'ю "Славі+" про те, що вона наважилася на ринопластику та ліпофілінг, і запропонувала чоловікові виправити свою зовнішність.

Вона вважає, що Віктору не завадили б процедури омолодження та пересадка волосся. Проте, співак категорично проти будь-яких змін у своїй зовнішності та дотримується принципів природності (щоб подивитися інтерв'ю, доскролльте сторінку до кінця).

Раніше, минулого тижня, Катерина зважилася на пластичну операцію зі зміни форми носа та корекції підборіддя, тому в інтерв'ю обговорили зміни у зовнішності та старіючого чоловіка (Віктор Павлік старший за Катерину майже на 30 років).

«Він уже лисий. Якщо він підстрижеться на лисо, то хай. А так виходить, що тут трохи їсти, а тут уже лисина. Йому негарно. Йому пропонували пересадку, пропонували навіть уколи бартером. Ні, категорично» – розповіла Катерина.

Катерина відповіла, як би повелася, якби дізналася про зради чоловіка:

"Слава Богу. Якби це було справжнє кохання, то будь ласка. Я б у такій історії постаралася гідно виглядати, не брати на свій рахунок. Я взагалі не розумію таку позицію – якщо розходяться, то це кінець життя. З одного боку, якщо жити з однією людиною все життя – це може бути трішки. Хіба що якщо правда все ідеально, але жити разом заради «а що скажуть люди?». - це не прибл.

Нагадаємо, дружина Віктора Павлика показала, що трапилось із її губами після уколів краси.

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