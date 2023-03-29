Цього разу на своїй сторінці в Instagram Григорій Решетнік відповів шанувальникам на популярне питання та розповів, що став новим ведучим ранкового шоу, яке виходитиме аж на трьох телеканалах.
"Мене часто запитують: «Григорій, який зі своїх проєктів ви любите найбільше?» 🤔 Відповідь проста: кожен проєкт для мене, наче, моя дитина, і розділити любов між ними неможливо. Тому всіх люблю однаково сильно - все як у житті :) Я радий, що й на телебаченні я багатодітний батько 😃 І сьогодні у мене народилася ще одна дитина, яку я люблю і всім серцем вірю в її успішність 🫶", — пише шоумен.
«Ранок у великому місті» транслюватимуть одразу на трьох каналах: СТБ, Ictv2, Новий канал.
У коментарях ведучого одразу підтримала його дружина.
Рф відкрила "скриньку Пандори" після збиття американського дрону над Чорним морем: до чого може призвести інцидент
Тих, хто вижив, немає: поїзд на величезній швидкості зніс автомобіль, в якому були діти
Відомий лікар безвісти зник: сім'я обіцяє нагороду 100 тисяч за його розшук, деталі
"Необхідне термінове лікування": біда сталася з Настею Каменських, дружина Потапа розсекретила свій діагноз
Окупанти готуються до прориву: названо, які міста під загрозою
"Тепер вся країна буде знати, як це чути твій неймовірний голос вранці 😋🥰😍 пощастило глядачам трьох каналів 😇", — написала Христина Решетнік.
Шанувальники також радіють за Григорія:
"Ранки дійсно стали добрими";
"Нічого собі 😍 Круто, чекаємо з нетерпінням 🔥";
"Ну от тепер я точно знаю, що дивитимусь для позитивного настрою на увесь день😍".
Нагадаємо, ведучий "Холостяка" Решетник із дружиною поділилися кадрами з пологового будинку.
Як повідомляла Politeka, дружина Решетника не стримала емоцій через молодшого сина, якому виповнилося два роки.
Також Politeka писала, що сини Решетника приготували для мами милий сюрприз у день її народження.