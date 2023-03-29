Цього разу на своїй сторінці в Instagram Григорій Решетнік відповів шанувальникам на популярне питання та розповів, що став новим ведучим ранкового шоу, яке виходитиме аж на трьох телеканалах.

"Мене часто запитують: «Григорій, який зі своїх проєктів ви любите найбільше?» 🤔 Відповідь проста: кожен проєкт для мене, наче, моя дитина, і розділити любов між ними неможливо. Тому всіх люблю однаково сильно - все як у житті :) Я радий, що й на телебаченні я багатодітний батько 😃 І сьогодні у мене народилася ще одна дитина, яку я люблю і всім серцем вірю в її успішність 🫶", — пише шоумен.

«Ранок у великому місті» транслюватимуть одразу на трьох каналах: СТБ, Ictv2, Новий канал.

У коментарях ведучого одразу підтримала його дружина.

"Тепер вся країна буде знати, як це чути твій неймовірний голос вранці 😋🥰😍 пощастило глядачам трьох каналів 😇", — написала Христина Решетнік.

Шанувальники також радіють за Григорія:

"Ранки дійсно стали добрими";

"Нічого собі 😍 Круто, чекаємо з нетерпінням 🔥";

"Ну от тепер я точно знаю, що дивитимусь для позитивного настрою на увесь день😍".

Нагадаємо, ведучий "Холостяка" Решетник із дружиною поділилися кадрами з пологового будинку.

Як повідомляла Politeka, дружина Решетника не стримала емоцій через молодшого сина, якому виповнилося два роки.

Також Politeka писала, що сини Решетника приготували для мами милий сюрприз у день її народження.