Як пише Politeka.net , Катя Нікітіна - відома українська актриса і співачка-початківець, яка стала зіркою "Жіночого кварталу". Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А цього разу Катя вирішила оригінально нагадати про донатів на допомогу, опублікувавши фотографію у своєму Інстаграмі, де позувала у шкіряному міні. Зірка вигнулась, вражаючи кожним вигином своєї фігури.

"Приєднуйтесь до збору", - написала Нікітіна у своєму блозі.

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"Дуже хороша дівчина";

"Вау вау вау. Дуже спокусливо, Катерино !!!";

"Катюня це пожежа. Якщо завтра вийдеш на поле – забий Динамо гол";

"У вас дуже красива чарівна та дивовижна, а також неймовірна та спокуслива фігура. Принцеса, супер-дівчинка";

"Катюня, це пожежа. Якщо завтра вийдеш на поле – забий Динамо гол".

А раніше Катя загадала квест українцям. Також зірка додала фото, де позувала у світшоті.

"Напиши перше про що ти думаєш, коли прокидаєшся? ps. я, наприклад, про те, як я "люблю" свою кішку, тому що вона будить раніше за будильник", - написала Катя.

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