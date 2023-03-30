"Міс Україна Всесвіт" Ганна Неплях після зникнення вийшла на зв'язок та розповіла, що сталося.

Як пише Politeka.net, Ганна Неплях - відома українська модель, яка стала "Міс Україною Всесвіту". Після цього зірка брала участь у "Міс Світу", але досягти успіху на конкурсі їй не вдалося. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення Ганна змінила понад 10 країн для життя, але повернулася до України та навіть перейшла українською мовою.

Не забуває Неплях і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише фотосетами, а й особистими кадрами. А цього разу Ганна показала фотографії, де позувала біля квітучого дерева. Як можна зрозуміти, Неплях зараз перебуває у Японії.

"Вибачте, була без зв'язку, стала гейшою...", - написала Неплях у публікації.

Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Приголомшливо красиві очі";

"Ваш образ на 100%. Японія вам дуже підходить";

"Японія Вам явно підходить))";

"Приголомшливо красиві очі";

"А Боже як хороша!!!!!".

А до цього Неплях опублікувала вітання на 8 березня. Зірка також додала фотосет, де позувала у сукні з розрізом.

"Боже, як я щаслива народитися жінкою!. Сильною чи слабкою, емоційною чи бездушною, яскравою чи ніякою, - сьогодні я можу впевнено сказати, що люблю себе будь-хто і не бажаю комусь доводити і за щось боротися", - написала Неплях.

Нагадаємо, Міс Україна-Всесвіт Неплях після подорожі в Європі з'явилася серед сакур у Японії.

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