Цього разу артистка вирішила поділитися одним із улюблених кадрів, які демонструють її фігуру, причому акцент Саліванчук звично зробила на декольті.

«Ти сильна жінка- витримаєш все,

І те, що виходу не має-лиш здається

А пережите - новий досвід принесе ,

Ніщо нам легко в цьому світі не дається!

Ще не таке переживала на шляху,

І це колись минулим тобі стане.

Ти, головне, не піддавайсь страху,

І не притягуй у життя усе погане.

Ти сильна жінка,мудра, вольова ,

Ти можеш на багато більше, ніж гадаєш.

І це не сльози- це погода дощова,

Ти все в житті переживеш ! Ти ж добре знаєш!» - написала Саливанчук под смелым кадром.

Артистка, як відомо, досить часто влаштовує модні фотосесії та демонструє яскраве вбрання. В одній з останніх зйомок зірка сяяла в нюдових костюмах з акуратними декольте.

Також на своїй сторінці в Instagram артистка висловилася про те, як змінилося життя українців.

"Як це все дістало. Ми погано спимо, відчуваємо фізичний біль, роздратування, падіння позитивних емоцій, і нам хочеться відродити нормальне життя саме таким, яким воно було до війни. Напевно, нам потрібно прийняти", - пише Ганна Саліванчук.

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук запропонувала рецепт улюбленої страви своїх синів.

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