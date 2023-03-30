Цього разу артистка вирішила поділитися одним із улюблених кадрів, які демонструють її фігуру, причому акцент Саліванчук звично зробила на декольті.
«Ти сильна жінка- витримаєш все,
І те, що виходу не має-лиш здається
А пережите - новий досвід принесе ,
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Ніщо нам легко в цьому світі не дається!
Ще не таке переживала на шляху,
І це колись минулим тобі стане.
Ти, головне, не піддавайсь страху,
І не притягуй у життя усе погане.
Ти сильна жінка,мудра, вольова ,
Ти можеш на багато більше, ніж гадаєш.
І це не сльози- це погода дощова,
Ти все в житті переживеш ! Ти ж добре знаєш!» - написала Саливанчук под смелым кадром.
Артистка, як відомо, досить часто влаштовує модні фотосесії та демонструє яскраве вбрання. В одній з останніх зйомок зірка сяяла в нюдових костюмах з акуратними декольте.
Також на своїй сторінці в Instagram артистка висловилася про те, як змінилося життя українців.
"Як це все дістало. Ми погано спимо, відчуваємо фізичний біль, роздратування, падіння позитивних емоцій, і нам хочеться відродити нормальне життя саме таким, яким воно було до війни. Напевно, нам потрібно прийняти", - пише Ганна Саліванчук.
Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук запропонувала рецепт улюбленої страви своїх синів.
А ще Politeka повідомляла, що дружина продюсера "Квартал 95" чесно показала, якою була раніше до змін.
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