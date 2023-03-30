Популярний український виконавець Макс Барських, який з початку війни залишив всю свою діяльність у Росії та почав творити музику українською та англійською мовами, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист виклав відео, де показав фрагмент нової пісні та розповів, як треба її слухати після прем'єри.

Так, у короткому ролику Макс з'явився у незвичайному, навіть таємничому образі. На ньому темне вбрання та незвичайне укладання, а в камеру він кидає загадкові погляди. При цьому на тлі звучить нова пісня артиста, прем'єра якої відбудеться 31 березня опівночі.

У підписі до публікації Барських розповів, як правильно слухати його новий англійський хіт: "Вже опівночі "5 Missing Calls" буде вашим. Рекомендую слухати у навушниках із заплющеними очима, уявляючи, що ми разом".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Дуже чекаю опівночі! І п'ять пропущених дзвінків!"

"Дуже чекаємо. Сподіваюся тобі самому в кайф та музика, яку ти зараз створюєш!".

"Схожий на американських реперів! Класно! Тобі дуже йде цей стиль! Чекаємо на прем'єру".

"Наче чаклує, тому уявити себе поряд з чаклуном моторошно. Але цікаво, таємниці".

"Спати не лягаю сьогодні".

"Вже уявляю, що разом і без пісні".

"Всі твої пісні в навушниках прослухані та із заплющеними очима".

"Як ковток свіжого повітря, чекаю дуже".

"Чекаю з нетерпінням!".

"Ми завжди разом, ти завжди у серці".

"Макс, тобі підходить цей стиль".

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