Відомий український телеведучий Григорій Решетник вирішив трохи відійти від образу незмінного провідного романтичного проекту "Холостяк" та спробував себе у новій ролі. Артист уже встиг поділитися анонсом та привернув увагу до відео.

За словами Решетника, кожен його проект є мало не дитиною, він дуже відповідально ставиться до нової ролі, і це завжди вонливо. Тим не менш, він хоче спробувати щось нове.

«Чекаємо на вас завтра; Почнемо новий день разом; Прокидаємося разом; органічний, живий, справжній 🔥; Крутий випуск 👏; Я о 6:00 прокидаюся; grisha_reshetnik топовий» - пишуть у мережі.

Григорій Решетник відповів шанувальникам на популярне запитання та розповів, що став новим ведучим ранкового шоу, яке виходитиме на трьох телеканалах.

"Мене часто запитують: «Григорію, який із своїх проектів ви любите найбільше?" 🤔 Відповідь проста: кожен проект для мене, як моя дитина, і розділити кохання між ними неможливо, тому всіх люблю однаково сильно - все як у житті :) Я радий, що і на телебаченні я багатодітний батько 😃 І сьогодні у мене народився ще один дитина, яку я люблю і всім серцем вірю в її успішність 🫶", - пише шоумен.

Нагадаємо, ведучий "Холостяка" Решетник із дружиною поділилися кадрами з пологового будинку.

Як повідомляла Politeka, дружина Решетника не дотримала емоцій через молодшого сина, якому виповнилося два роки.

Також Politeka писала, що сини Решетника приготували для мами милий сюрприз у день її народження.