Відомий український телеведучий та ресторатор Даніель Салем разом із товаришами та українськими захисниками перебуває на передовій. Він у лавах ЗСУ перебуває з перших днів вторгнення окупантів і часто ділиться своєю думкою у мережі.

«Так, друзі, ми маємо повідомлення для всіх тих, хто думає, що треба чекати на повістку. І лише потім треба йти та вчитися.

Але що треба насправді? Вчитися завжди! Кожен день. Потрібно щось вивчати, щось робити, і бігати, і присідати, і займатися – все робити. Навіть копати! Усі дуже важливі навички» - зауважили військові, звертаючись до тих, хто ще не служить чи лише збирається.

Зараз чоловік знаходиться на передовій і на своїй сторінці в Інстаграм часто показує різні відео з товаришами. Також артист ділиться важливою інформацією, але не обходиться і без козузів.

Даніель показав, як дуріти з товаришами по службі. Але не всі оцінили ігри із залишками обстріляного манекена, тоді як до голови самого Салема до скроні приставили пістолет:

«Без коментарів… 🙄 Коли кукуха вже їде» - пожартував Даніель.

Нагадаємо, біда у Даніеля Салема, ведучий емоційно звернувся до кривдника.

Також Politeka писала, що Даніель Салем вразив рідкісними кадрами зі своєю дочкою.

Як повідомляла Politeka, Салем назвав зіркових колег, які його неприємно здивували після вторгнення Росії.