На своїй сторінці в Instagram модельєр показав, як виглядати стильно цієї весни. Андре Тан особливо виокремив чотири тренди.

По-перше, сукня-вишиванка. Вона вже сама по собі є повним образом, тому потрібно лише підібрати взуття та сумочку. Дизайнер радить звернути увагу на білі кеди, ботильйони, або босоніжки на невеликій платформі, які ідеально підійдуть для виходу на якусь подію.

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За словами Андре Тана, квіткові принти — тренд цього сезону. Сукня з таким принтом заберзпечить її власниці легкість та квітучість. Декольте підкреслить усі принади, а завязочки на плечах додадуть грайливості. Тут навіть не потрібні додаткові елементи в образі, дизайнер лише радить вдягнути якийсь мінімалістичний кулон, сережки та браслет з одного комплекту, щоб гармонізувати все. Щодо взуття — легкі босоніжки на плоскому ходу чи підбори у пастельних кольорах.

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Також варто звернути увагу на яскраві речі. Ідеальний варінт яскравого образу — червоний костюм, який вже виглядає завершено, тож не потрібно думати, з чим що поєднувати. З аксесуарів його можна доповнити окулярами; особливо круто виглядають окуляри з трендовими ланцюжками. А щодо взуття вибір великий: лофери-чанкі, босоніжки як на грубому підборі, так і на тоненькому, ботильйони, кеди.

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Не забув Андре Тан і про швидкий та простий, але стильний кежуал образ. Джинси з сорочкою/ футболкою (як білою, так і яскравою) — це must-have образ на будь-який випадок. Доповнити образ можна ланцюжком на шию та масивними сережками. Якщо обираєте футболку, то можна вдягти кепку чи бандану.

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