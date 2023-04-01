Популярна українська артистка Камалія, яку називають найбагатшою співачкою України, і яка одружена з пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася чарівним сімейним фото, з чоловіком і доньками, що підросли.
Як видно, на новій фотографії Камалія та її сім'я знято в красивій локації на прогулянці біля озера. Перед камерою артистка з'явилася у стильному чорному вбранні, її волосся недбало покладене, а на обличчі легкий макіяж та мила посмішка. Чоловік співачки Мохаммад теж у темному вбранні, а їхні доньки у модних рожевих курточках та світлих джинсах.
У підписі до публікації Камалія написала: "Вже зовсім скоро зможемо обійнятися". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:
"Чудова родина!".
"Дуже хороші доньки".
"Дай Бог вашій родині щастя, здоров'я та мирного неба. Люблю вас".
"Це відмінно".
"Добра сім'я!".
"Які вони вже дорослі. Справжні принцеси зростають".
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