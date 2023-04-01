На своїй сторінці в Instagram Марічка Падалко розповіла, що в Авдіївці загинули під час російського обстрілу 5-місячна дитина та бабуся хлопчика. Батьки – поранені. Цієї трагедії можна було уникнути — з'явилося відео, як українські захисники вмовляли матір малюка поїхати до безпечнішого місця, але вона вперто відмовилася (щоб подивитися кадри, проскрольте новину вниз). Станом на сьогодні у місті лишалося ще п’ять дітей.

Актор театру Антон Прасоленко помер в шпиталі від поранень, отриманих під Бахмутом. Також внаслідок поранень помер чотириразовий чемпіон світу з кікбоксінгу Віталій Мерінов.

Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко заявив, що український контрнаступ треба зупинити, бо це буде «загострення», і погрожував ядерною зброєю украінцям, «які вважають, що вони переможуть» (відео 6).

Також Марічка Падалко розповіла про інформаційний провал дня – і з боку державних комунікацій, і з боку журналістів. Навіть сама ведуча, зібравши інформацію з усіх джерел, не розуміє, що буде в аптеках від 1 квітня. З одного боку, є рішення про обов’язкові рецепти. З іншого боку, є постанова Камбіну №542 про можливість купувати ліки без жодних рецептів до кінцявоєнного стану.

"Інформаційна загадка дня: українським спортсменам не дозволять брати участь у змаганнях, куди повернуться росіяни, навіть якщо це кваліфікація на Олімпіаду – заявив міністр кабінету міністрів Нємчінов в ефірі. Але документ ніде не оприлюднили. Голова НОК відмовлявся весь день коментувати. Пізніше документ оприлюднив олімпійський чемпіон Жан Беленюк (фото 8). Там немає заборони, але є покарання за участь. Моя версія, чому немає заборони, бо в кабміну немає на це повноважень – це щодо форми. А щодо змісту – чи є такі обмеження правильними для українців? Велика дискусія ще попереду", — додала Падалко.

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко зізналася, чому не живе з чоловіком та доньками.

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