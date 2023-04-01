Цього разу на своїй сторінці в Instagram танцюристка розповіла про батл, який влаштувала разом із зірковим тренером Андрієм Хомицьким, який працював із Настею Каменських, Потапом, Сантою Дімопулос та іншими знаменитостями.
"Обожнюю отримувати виклики, перевіряти можливості свого тіла та силу духу. Щойно мала честь бути учасником невеличкого 3хв батлу з Чемпіоном Світу IFBB Андрієм Хомицьким і відчуття були неймовірними. Українські жінки будуть стояти до кінця і аж до перемоги😅. Спочатку думала просто потренуватись, та потім раптово вийшов імпровізований челендж, і я отримала неймовірний заряд енергії та позитиву", — написала Ілона Гвоздьова під відео.
Артистка також додала, що на наступну п'ятницю домовилася провести з Андрієм спільне тренування та поділитися своїм досвідом у прямому ефірі.
"Тренування з емоцією, що може бут краще? Дякую за класний спільний челендж 😎", — відповів Хомицький Гвоздьовій у коментарях.
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"Ілона, ви неймовірна!";
"Ілона, було дуже приємно вас бачити!!! Це придало сил під кінець, бо тренування було 🔥💪".
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