Цього разу ведуча вирішила підняти разом із колегою та подругою Ольгою Поляковою досить важливі теми для обговорень. В Інстаграм Єфросиніна поділилася уривком з їхнього випуску «Дорослих дівчаток».

Факапи! Що ви про них знаєте! Це коли так соромно, що капець… Сподіваюся, ваш досвід не такий багатий, як у нас з polyakovamusic

У мережі ж вирішили порушити свої теми, які їх хвилюють. Згадали артисткам, як вони висміювали творчість колеги та засоромили це:

«Маше, а чому ви з Олею обсирали Злату Огневич і обзивали її творчість гоном? Хіба це гарно? Це огидно!".

Далі думки розділилися:

«Підтримую! Злата МЕГА талановита, красива та чудова людина! Дуже негарно було називати її творчість *івном 😠; А коли огневич із купою інших людей обсирали їх і казали, що щелепа не така, то ніби нормально;

Я знаю Злату особисто, вона навпаки завжди говорила, що це класні жінки і добре виглядають. Навіщо особливо під час війни обсирити своїх? Обидва розчарували».

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