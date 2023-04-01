Як пише Politeka.net , Надя Дорофєєва - відома українська співачка, яка прославилася завдяки участі у групі "Час та Скло". А тепер зірка активно займається сольною кар'єрою, випускаючи нові хіти. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами.
Не забуває Дорофєєва і про ТікТок, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Надя показала стильний образ, примірявши міні-спідницю.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Я обожнюю твій стиль";
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"Оо, Мишко все ж таки повернув тебе в ТікТок";
"Тобі 19 або 20";
"У тебе гарний смак";
"Де таку спідницю купити?";
"Надя, скажи дієту, бо я теж хочу бути худою";
"Надя, весна на тебе чекає в Ізраїлі, прилітай до нас з концертом";
"Чекаю на концерт у Києві, Кам'янському та Дніпрі";
"Вау, вибач, але сьогодні ніяк не зустрінемося, комбат не відпускає";
"Симпотяжка, супер спокуслива, цілу, привіт зая";
"Ми побачили ангела, що спустився на грішну землю".
А до цього Надя поділилася стильним чином у чорному міні. Зірка також розповіла про звірства росіях.
"Поки що країна-терорист спрямовує всі свої сили на ведення війни і витрачає по півмільйона доларів на один масований обстріл… Ми навчилися берегти свій ресурс – емоційний та енергетичний", - поділилася Надя.
Нагадаємо, Дорофєєва у крихітній спідниці похвалилася українкам незвичайним талантом.
А ще Politeka повідомляла, що Дорофєєва зізналася, як поставила Кацуріна у незручне становище своєю витівкою.
Також Politeka писала, що Дорофєєва розпалила українців важливою новиною після концерту