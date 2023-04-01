Співачка Надя Дорофєєва показала, як приміряла стильну цибулю, поділившись відео у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Надя Дорофєєва - відома українська співачка, яка прославилася завдяки участі у групі "Час та Скло". А тепер зірка активно займається сольною кар'єрою, випускаючи нові хіти. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами.

Не забуває Дорофєєва і про ТікТок, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Надя показала стильний образ, примірявши міні-спідницю.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Я обожнюю твій стиль";

"Оо, Мишко все ж таки повернув тебе в ТікТок";

"Тобі 19 або 20";

"У тебе гарний смак";

"Де таку спідницю купити?";

"Надя, скажи дієту, бо я теж хочу бути худою";

"Надя, весна на тебе чекає в Ізраїлі, прилітай до нас з концертом";

"Чекаю на концерт у Києві, Кам'янському та Дніпрі";

"Вау, вибач, але сьогодні ніяк не зустрінемося, комбат не відпускає";

"Симпотяжка, супер спокуслива, цілу, привіт зая";

"Ми побачили ангела, що спустився на грішну землю".

А до цього Надя поділилася стильним чином у чорному міні. Зірка також розповіла про звірства росіях.

"Поки що країна-терорист спрямовує всі свої сили на ведення війни і витрачає по півмільйона доларів на один масований обстріл… Ми навчилися берегти свій ресурс – емоційний та енергетичний", - поділилася Надя.

Нагадаємо, Дорофєєва у крихітній спідниці похвалилася українкам незвичайним талантом.

А ще Politeka повідомляла, що Дорофєєва зізналася, як поставила Кацуріна у незручне становище своєю витівкою.

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