Цього разу в сторіс на своїй сторінці в Instagram экс-дружина боксера В'ячеслава Узелкова поділилася прикладами смачного, корисного та бюджетного раціону на день. Марина Боржемська показала пісний та стандартний варіанти меню.
Сніданок 8:00-9:00
Сирники з тофу з яблуком + ягоди чи салат.
Порція сніданку: +/-300 г. Чай/кава
Заміна сніданку:
Сирники з кисломолочного сиру з яблуками та йогуртом.
Обід 13:00-14:00
Смачні фрикадельки з нуту (+/-150 г) + салат або овочі-гриль (150 г), посипати зеленню + 50 г ягід або фрукт.
Заміна обіду:
Банош з фаршем та грибами: +/-130 г каші + 120 г фаршу (гуляш) з грибами + овочі або салат (до 100 г).
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Вечеря 18:00-19:30
Салат овочевий з листовою зеленню (180 г) + нут відварений (50 г у готовому вигляді)
Або ж другий, стандартний варіант меню:
Сніданок 8:00-9:00
Вівсяні оладки. Порція овочів/ягід.
Порція сніданку: +/-270-300 г
Обід 13:00-14:00
Овочевий суп з куркою (+/-200-300 г) -> овочів беремо більше, ніж рідини.
Нутові котлети (+/-80-100 г)
20 г чорного шоколаду чи фрукт/домашній зефір/мармелад (30 г).
Вечеря 18:00-19:00
Салат з куркою, яйцем та овочами (+/-280 г)
Цю вечерю можна замінити супом з обіду або приготувати овочі/салат і додати нутову котлету з обіду.
Нагадаємо, раніше Марина Боржемська дала три корисних та простих рецепти салатів.
Як повідомляла Politeka, Марина Боржемська здивувала кадрами з дітьми від Узелкова.
Також Politeka писала, що Боржемська зі "Зважені та щасливі" розповіла, як діти прийняли її нового коханого.