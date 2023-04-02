Відома фітнес-тренерка та експерт шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська запропонувала два варіанти меню для тих, хто худне.

Цього разу в сторіс на своїй сторінці в Instagram экс-дружина боксера В'ячеслава Узелкова поділилася прикладами смачного, корисного та бюджетного раціону на день. Марина Боржемська показала пісний та стандартний варіанти меню.

Сніданок 8:00-9:00

Сирники з тофу з яблуком + ягоди чи салат.

Порція сніданку: +/-300 г. Чай/кава

Заміна сніданку:

Сирники з кисломолочного сиру з яблуками та йогуртом.

Обід 13:00-14:00

Смачні фрикадельки з нуту (+/-150 г) + салат або овочі-гриль (150 г), посипати зеленню + 50 г ягід або фрукт.

Заміна обіду:

Банош з фаршем та грибами: +/-130 г каші + 120 г фаршу (гуляш) з грибами + овочі або салат (до 100 г).

Вечеря 18:00-19:30

Салат овочевий з листовою зеленню (180 г) + нут відварений (50 г у готовому вигляді)

Або ж другий, стандартний варіант меню:

Сніданок 8:00-9:00

Вівсяні оладки. Порція овочів/ягід.

Порція сніданку: +/-270-300 г

Обід 13:00-14:00

Овочевий суп з куркою (+/-200-300 г) -> овочів беремо більше, ніж рідини.

Нутові котлети (+/-80-100 г)

20 г чорного шоколаду чи фрукт/домашній зефір/мармелад (30 г).

Вечеря 18:00-19:00

Салат з куркою, яйцем та овочами (+/-280 г)

Цю вечерю можна замінити супом з обіду або приготувати овочі/салат і додати нутову котлету з обіду.

Нагадаємо, раніше Марина Боржемська дала три корисних та простих рецепти салатів.

Як повідомляла Politeka, Марина Боржемська здивувала кадрами з дітьми від Узелкова.

Також Politeka писала, що Боржемська зі "Зважені та щасливі" розповіла, як діти прийняли її нового коханого.