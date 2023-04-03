Популярний український виконавець Melovin (Костя Бочаров), який у 2018 році представляв Україну на Євробаченні, а з початку війни повністю українізувався, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, на цей раз артист виклав відео, на якому показав, як запалював на Eurovision Party у Варшаві.

Як видно, у ролику Melovin драйвово виступає на сцені, у нього на зап'ясті зав'язаний український прапор, тож він весь час майорить у кадрі. Видно, що на сцену Костя вийшов у стильному чорному костюмі із білою сорочкою, але все це виглядає розпатланим через активні рухи артиста на сцені. Також у ролику можна побачити закулісні кадри цієї вечірки.

У підписі до публікації Melovin написав: "Warsaw. Polish Eurovision Party 2023". Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нове відео артиста, деякі відзначили, що були на цьому концерті, але їм довелося чекати багато годин перед початком виступу:

"На тебе неможливо надивитись, ти нереально красивий і сильний у світлі софітів".

"Хоча ми чекали на твій виступ 6 годин, на ногах у натовпі, але це того коштувало".

"Трохи важка дорога та години очікування коштували цього всього".

"Так тобі підходить ця атмосфера".

"Ти такий принц у цьому образі".

"Такий кайф. Так шалено тебе обожнюю!".

"Нехай таких яскравих подій у твоїм і нашому житті буде більше".

"Одразу видно, що ти на сцені на своєму місці. Люблю".

"От було б круто знову Melovin на Євробачення відправити".

Нагадаємо, "Визначна дата": Гвоздьова з "Танців зі зірками" розповіла радісну новину.

Як повідомляла Politeka, "Приємні спогади": запроданка Лорак показала розкішний відпочинок з коханцем в Дубаї.

Також Politeka писала, що "Найкращі ліки": Кухар з "Танців з зірками" поділилася лайфхаком для гарного настрою.