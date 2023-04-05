Популярна українська співачка Оля Полякова, яка з початку війни почала працювати над новим репертуаром і переробляти російські пісні українською мовою, а нещодавно відіграла великий концерт з українською програмою, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка зацікавила шанувальників новою прем'єрою.
У своєму профілі Оля опублікувала фото з анонсом прем'єри нового кліпу та пісні, яка називається: "Танцюю, як востаннє". На фото для афіші Оля знялася в спокусливому образі – на ній відверта золотаве плаття, волосся розпатлане, а на обличчі яскравий макіяж, вона загадково дивиться в об'єктив.
У підписі до публікації Полякова написала: "Завтра! О 10:00 ранку прем'єра нового кліпу "Танцюю, як востаннє" на моєму офіційному YouTube каналі!". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:
"Буду дивитися".
"Треки нові будуть із концерту вирізані Оля?".
"Це найкрутіша новина цього місяця".
"Чекаємо".
"Дуже чекаю".
"Красуня".
"Клас, чекаю".
"Чекатиму".
"Чекаю з нетерпінням".
"Прекрасно".
"Супер!".
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