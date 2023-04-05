Популярна українська співачка Оля Полякова, яка з початку війни почала працювати над новим репертуаром і переробляти російські пісні українською мовою, а нещодавно відіграла великий концерт з українською програмою, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка зацікавила шанувальників новою прем'єрою.

У своєму профілі Оля опублікувала фото з анонсом прем'єри нового кліпу та пісні, яка називається: "Танцюю, як востаннє". На фото для афіші Оля знялася в спокусливому образі – на ній відверта золотаве плаття, волосся розпатлане, а на обличчі яскравий макіяж, вона загадково дивиться в об'єктив.

У підписі до публікації Полякова написала: "Завтра! О 10:00 ранку прем'єра нового кліпу "Танцюю, як востаннє" на моєму офіційному YouTube каналі!". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Буду дивитися".

"Треки нові будуть із концерту вирізані Оля?".

"Це найкрутіша новина цього місяця".

"Чекаємо".

"Дуже чекаю".

"Красуня".

"Клас, чекаю".

"Чекатиму".

"Чекаю з нетерпінням".

"Прекрасно".

"Супер!".

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